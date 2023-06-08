Рогов заявил о наступлении танковой группы ВСУ на запорожском направлении

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Танковая группа боевиков ВСУ в ночь на 8 июня начала наступление на ореховском направлении в Запорожской области – между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Об этом заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, на этом направлении прошел бой высокой напряженности.

Российские артиллеристы и авиация ВКС РФ оказали достойное сопротивление противнику, добавил Рогов, вследствие чего украинским войскам пришлось отходить обратно на свои позиции.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что украинские войска проводят массированный обстрел по городу Токмак в Запорожской области.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что армия Украины попыталась прорвать оборону российских войск в районе Артемовска, однако не добилась результата.

Минобороны сообщило о попытке ВСУ прорвать оборону российских войск в районе Артемовска