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Украинские войска около трех-четырех дней предпринимают попытки полномасштабного наступления в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По сути, на мой взгляд, идет попытка полномасштабного наступления на протяжении трех дней, даже четырех", – сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области. По информации Рогова, в ходе обстрела армия использовала реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. О пострадавших не сообщалось.

Позже, в ночь на 8 июня, украинские войска начали танковое наступление на ореховском направлении Запорожской области. Активизацию ВСУ заметили между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Рогов сообщал, что на месте шли бои высокой напряженности.



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