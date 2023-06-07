РФ выяснит обстоятельства подрыва аммиакопровода в Харьковской области – МИД

Фото: телеграм-канал "Неофициальный Безсонов"

Российская сторона предпримет усилия для установления всех обстоятельств подрыва аммиакопровода Тольятти – Одесса в Харьковской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который транслировался на YouTube-канале ведомства.

"Мы, конечно, предпримем усилия для того чтобы прояснить обстоятельства происшествия, но уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, безусловно, (была Украина и. – Прим. ред.) киевский режим", – заявила она.

По словам дипломата, восстановление поврежденного аммиакопровода займет от одного до трех месяцев. Однако, подчеркнула она, это при условии, если к объекту будет обеспечен доступ.

Вместе с этим Захарова подчеркнула, что украинская сторона этими действиями ударила по усилиям генсека ООН в борьбе с голодом в нуждающихся странах.

Утром 7 июня поступила информация, что ВСУ повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области. По словам представителя ВС РФ, подрыв был проведен в районе Масютовки.

Позже в Минобороны РФ подтвердили, что аммиакопровод повредила украинская диверсионно-разведывательная группа. По данным ведомства, после этого были выявлены пострадавшие среди мирного населения. Им предоставили необходимую медицинскую помощь.

На данный момент через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с территории Украины. В МО добавили, что пострадавших среди бойцов РФ не зафиксировали.

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