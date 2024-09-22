Участники саммита QUAD выступили за реформу СБ ООН за счет его расширения

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Президент США Джо Байден, а также премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и включением в него новых постоянных членов. Об этом со ссылкой на их совместное заявление по итогам встречи в формате QUAD (четырехсторонний диалог по вопросам безопасности – прим. ред.) сообщает РИА Новости.

"Мы будем реформировать Совет Безопасности ООН, признавая острую необходимость сделать его более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным, эффективным, демократичным и подотчетным путем расширения постоянных и непостоянных категорий членства в Совете Безопасности ООН", – указано в документе.

Отмечается, что расширение постоянных мест должно включать представительство в Совбезе ООН новых страны от Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что страна будет настаивать на расширении Совета безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки. По его словам, очень важно привести состояние главных органов ООН в соответствие с современными реалиями.

Министр обратил внимание, что прежде всего необходима реформа Совета безопасности, где Запад перепредставлен абсолютно непропорционально, из 15 членов так называемый золотой миллиард занимает шесть мест.