В Госдуме оценили идею штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый зампред парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов оценил проект закона, который предусматривает введение штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге. Об этом сообщает RT.

По мнению депутата, такая мера поможет в борьбе с нарушителями, однако с введением штрафов торопиться не надо, поскольку до сих пор не наведен порядок в вопросе эксплуатации платных участков дорог.

"На большинстве участков плата непропорционально высока. Также дороги не всегда в хорошем состоянии и нет параллельных объездных трасс", – отметил основные проблемы Емельянов.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму проект поправок к Кодексу административных правонарушений, предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Согласно документу, за подобное нарушение владельцы легковых автомобилей должны будут заплатить 2,5 тысячи рублей, водители автобусов и грузовиков – 5,5 тысячи.

В октябре стало известно, что за проезд по трассе М11 Москва – Санкт-Петербург водители легковых автомобилей заплатят до двух тысяч рублей. Соответствующий проект приказа разработала компания "Автодор".

