Название "Восток" лидирует в голосовании для трассы Москва – Казань

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Название "Восток" лидирует в голосовании на присвоение имени трассе М12 Москва – Казань. Об этом рассказал председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в эфире телеканала "Россия 24".

"Вот по новой трассе М12, которая на сегодняшний день еще не имеет официального названия, но мы сейчас проводим голосование, лидирует название "Восток". И эта трасса потом уйдет через Казахстан на Китай", – рассказал Петушенко.

Ранее председатель правления ГК "Автодор отмечал, что стоимость проезда по трассе может составить около 2,5 тысячи рублей без транспондера. Также он сообщил, что скоростной предел на трассе планируют установить на уровне 130 километров в час в летний период.

Строительство скоростной трассы Москва – Казань планируют завершить к 2027 году. Общий объем финансирования проекта магистрали составляет 730 миллиардов рублей.

Трасса Москва – Казань является проектом высокоскоростной автомобильной дороги, которая войдет в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай.

