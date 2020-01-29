Москва вышла из топ-5 городов мира с самыми загруженными дорогами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москва вышла из топ-5 загруженных городов мира по итогам 2019 года, переместившись на шестое место. Об этом сообщает ТАСС.
В ежегодном отчете нидерландской компании Tom Tom Traffic Index указывается, что Москва движется по пути развития общественного транспорта. Данная устойчивая тенденция, по словам экспертов, способствует улучшению дорожной ситуации в 2020 году.
Как заявил вице-президент Tom Tom по вопросам дорожного движения Ральф-Петер Шефер, самое явное снижение загруженности было зафиксировано в декабре 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года загруженность в часы пик уменьшилась на 10 процентов. Специалист связал это явление с запуском Московских центральных диаметров (МЦД).
Аналитик также указал на то, что в освобождении дорог свою роль сыграло открытие новых станций метро.
По оценкам специалистов, в минувшем году наиболее загруженной магистралью Москвы стал МКАД. Повышенную активность водителей Ральф-Петер Шефер связал с открытием новых дорог – в частности, трассы М11 "Нева".
Tom Tom Traffic Index предоставляет статистические данные и информацию об уровнях загруженности в 403 городах 56 стран на шести континентах. По итогам 2019 года пятерку городов с наиболее затрудненным дорожным движением составили Бенгалор, Мумбаи, Пуна (все – Индия), Манила (Филиппины) и Богота (Колумбия).
Ранее сообщалось, что запуск третьего маршрута МЦД "Ленинградско-Казанский" позволит жителям столицы и Московской области экономить до 40 процентов времени в пути. По предварительным данным, его протяженность составит 85 километров. МЦД-3 в настоящий момент разрабатывают.
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