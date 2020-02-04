Северо-Восточная хорда готова на 68% – ЦОДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ЦОДД рассказали о ходе строительства Северо-Восточной хорды. Об этом ведомство проинформировало в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что магистраль готова на 68%. Ее протяженность составит 111 километров.

С введением хорды в эксплуатацию появятся дополнительные въезды и выезды из города на федеральные трассы сообщением Москва – Казань и Москва – Санкт-Петербург.

Для 4 миллионов жителей САО, ВАО и СВАО сократится время поездки на личном авто до 10% в пиковые часы, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что строительство Северо-Восточной хорды завершится в 2022 году. Уточнялось, что остался один участок, который пока не реализуется, – участок на территории "Лосиного острова".

Северо-Восточная хорда войдет в состав так называемого хордового кольца. В него будут включены еще три магистрали: Северо-Западная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада.