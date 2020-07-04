Минтранс собирается предложить россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Минтранс РФ предложит россиянам механизмы инвестиций в строительство инфраструктуры, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих во время открытия дороги в обход Лосево и Павловска.

Он отметил, что вчера состоялся координационный совет по инвестициям. В ходе него были высказаны соображения по созданию механизмов привлечения вложений. Их предварительные варианты будут представлены в июле.

"Инфраструктурные облигации вновь очень подробно мы обсуждали. Вполне возможно, это реальный механизм для большинства наших транспортных компаний, транспортных строителей. Также нам бы хотелось попробовать использовать те механизмы, которые сейчас Минстрой в жилищном строительстве применяет", – цитирует Дитриха ТАСС.

В настоящий момент ведомство использует метод выпуска ипотечных облигаций, которые состоят из ипотечных кредитов, оформленных в качестве ценных бумаг. Они в свою очередь продаются инвесторам, которыми должны стать негосударственные пенсионные фонды, банки, управляющие и страховые компании, а также частные инвесторы.

Ранее стало известно, что "Автодор" собирается увеличить скоростной лимит на платных дорогах до 150 километров в час. В настоящий момент на них разрешено ехать со скоростью до 130 километров в час.