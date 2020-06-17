Строительство трассы Москва – Казань может начаться в конце года

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Строительство скоростной платной трассы Москва – Казань может начаться в конце года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Трасса очень важна для целого ряда регионов. Мы активно занимаемся этим проектом... все [регионы] подтвердили трассировки, думаю, в ближайший месяц утвердят все проекты планировок", – заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Трасса пройдет по Оренбуржской области, Самарской области, Татарстану, Чувашии, Владимирской области, Нижегородской области, Московской области и Москве.

По словам представителя кабмина, на данный момент идет проектировка трассы и согласование управленческой схемы. Хуснуллин отметил, что завершить строительство рассчитывают в 2024 году, причем к работе бригады могут приступить в конце 2020 года.

Ранее вице-премьер заявил, что по плану срок реализации проекта трассы Москва – Казань составляет 8 лет, однако была поставлена цель таким образом организовать работу, чтобы успеть вдвое быстрее.

Трасса Москва – Казань является проектом высокоскоростной автомобильной дороги, которая войдет в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай. Скоростной режим здесь планируют установить на уровне 130 километров в час.

