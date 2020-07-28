Объявлены тендеры на постройку трассы Москва – Казань

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань. Совокупная максимальная стоимость всех восьми этапов составляет 507,3 миллиарда рублей.
Информация о тендерах опубликована на сайте госзакупок, подача заявок прекращается 17 августа. Трасса пройдет по Московской, Владимирской и Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану с мостом через Волгу.
Все контракты предполагают привлечение субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Итоги конкурсов планируется подвести 28 августа. Срок окончания работ в проекте – 30 июня 2024 года.
Глава "Автодора" Вячеслава Петушенко ранее заявил, что проехать по всей трассе можно будет за 2,5 рубля за километр. По его словам, если длинна трассы составит 800 километров, то проехать ее можно будет за 1600 рублей.
17 июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что строительство может начаться в конце года. Трасса войдет в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай.
Названа стоимость проезда по трассе Москва – Казань
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