Первые участки трассы Москва – Казань могут открыть в сентябре 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Проезд по отдельным участкам первого этапа платной трассы М12 Москва – Казань планируется открыть в сентябре 2023 года. Как сообщает Агентство "Москва", речь идет об отрезке, который проходит по Московской и Владимирской областям.

Представитель АО "Стройтрансгаз" рассказал, что проектирование участка от 0 до 80 километра уже началось, разрабатывается проектная документация и планировка территории.

"Обеспечение первичного проезда на отдельных частях дороги планируется в сентябре 2023 года, строительную часть – в установленные сроки [до 30 июня 2024 года]", – рассказал собеседник информагентства.

В компании также назвали другие важные сроки дорожной карты строительства: в январе 2021 года заказчику передадут документацию на согласование, а экспертиза запланирована на февраль того же года.

"Выход с положительным заключением по проекту участка планируется в апреле – мае 2021 года", – подчеркнули в "Стройтрансгазе".

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин ранее заявил, что активная стадия строительства платной трассы М12 Москва – Казань запланирована на 2021 год. Первый участок от трассы А108 "Московское большое кольцо" до пересечения с магистралью М7 "Волга" обойдется в 53,11 миллиарда рублей.

