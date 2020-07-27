"Автодор" введет сезонные тарифы на платных трассах

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
На платных участках трасс компании "Автодор" с 28 июля начнут действовать сезонные тарифы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
Уточняется, что сезонные тарифы будут действовать до 31 октября.
"Сезонные тарифы на проезд по дороге М4 "Дон" останутся на уровне 2019 года и будут действовать с 28 июля по 31 октября 2020 года. Проезд по всем платным участкам М4 "Дон" на легковом автомобиле в дневное время в летний период обойдется в 1 тысячу 730 рублей, по транспондеру T-pass – в 1 тысячу 471 рубль. Пользователи, подключенные к программе лояльности и имеющие максимальную скидку 15%, проедут за 1 тысячу 250 рублей", – говорится в сообщении.
На дороге М11 "Нева" для легковых автомобилей от Солнечногорска до Санкт-Петербурга без транспондера проезд в будний день будет стоить 1 тысячу 610 рублей, с транспондером – 991 рубль. Для участников программы лояльности – 842,35 рубля.
На трассе М3 "Украина" повысят тариф по всем ценовым категориям с учетом пределов уровня инфляции.
В пресс-службе пояснили, что введение сезонных тарифов распределит транспортные потоки.
Ранее сообщалось, что "Автодор" не исключает выпуска "народных" облигаций для финансирования строительства новой скоростной автотрассы М12.
В июне стало известно, что строительство скоростной платной трассы Москва – Казань может начаться в конце года. Она пройдет по Оренбуржской области, Самарской области, Татарстану, Чувашии, Владимирской области, Нижегородской области, Московской области и Москве.
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