Федеральную трассу Москва – Казань продлят до Екатеринбурга

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Скоростную трассу Москва – Казань продлят до Екатеринбурга до 2024 года, заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

"Начнем с того, что выделим средства из Фонда национального благосостояния на опорные магистрали. Прежде всего уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва – Казань. И, более того, продлить ее до Екатеринбурга. Завершить этот проект за три года", – сказал Путин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в этом году на строительство скоростной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань направят 40 миллиардов рублей.

Кроме того, проезд по отдельным участкам первого этапа платной трассы М12 Москва – Казань планируется открыть в сентябре 2023 года. Речь идет об отрезке, который проходит по Московской и Владимирской областям.

Как рассказал Марат Хуснуллин, активная стадия строительства платной трассы М12 Москва – Казань запланирована на 2021 год.

