Скоростную трассу Москва – Казань введут в строй в начале 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Сивцов

В этом году на строительство скоростной трассы Москва – Казань направят 40 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, дорогу должны ввести в строй в первом квартале 2024 года.

"40 миллиардов рублей будет направлено на строительство скоростной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, она станет частью международного коридора Европа – Западный Китай", – сказал глава правительства.

Он также отметил, что в этом году кабмин направит на развитие сети автодорог 93 миллиарда рублей, из которых 45 миллиардов пойдут на модернизацию федеральных трасс, почти 8 миллиардов рублей – на модернизацию дорог в пяти регионах страны.

Ранее сообщалось, что проезд по отдельным участкам первого этапа платной трассы М12 Москва – Казань планируется открыть в сентябре 2023 года. Речь идет об отрезке, который проходит по Московской и Владимирской областям.

Как рассказал Марат Хуснуллин, активная стадия строительства платной трассы М12 Москва – Казань запланирована на 2021 год.

