Стоимость строительства трассы Казань – Екатеринбург составит около 260 млрд рублей

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Строительство автомобильной трассы Казань – Екатеринбург, которая станет продолжением магистрали М12, обойдется примерно в 260 миллиардов рублей, заявил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Стоимость трассы от Казани до Екатеринбурга оцениваем порядка 260 миллиардами рублей. Мы понимаем, что этот инфраструктурный объект капиталоемкий, и каждую копеечку нужно считать. И самое главное: мы привлекаем заемные средства, нам нужно деньги возвращать – и ФНБ, и уж тем более заемные средства, поэтому мы там обязательно все посчитаем", – сказал Петушенко.

Он отметил, что на реализацию проекта из Фонда национального благосостояния будет направлено около 130 миллиардов рублей. Точная стоимость проекта стает известна после уточнения трассировки, которую проведут на следующей неделе.

Также Петушенко сообщил, что стоимость строительства платной трассы Москва – Казань составит около 639 миллиардов рублей.

"Получается 800 километров – это 639 миллиардов рублей, из которых 150 миллиардов – это средства ФНБ. Контракты все заключены, подрядчики пашут", – рассказал он.

По его словам, автотрасса Москва – Казань – Екатеринбург должна окупиться примерно за 9–10 лет.

"Мы планируем уже в доходную часть выходить на девятый-десятый год", – уточнил Петушенко.

Скоростную трассу Москва – Казань должны ввести в строй в первом квартале 2024 года. Как заявлял Михаил Мишустин, на строительство направят 40 миллиардов рублей. Кроме того, Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что дорогу продлят до Екатеринбурга.