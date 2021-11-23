Хуснуллин сообщил, что строительство автотрассы М12 идет по графику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил, что, несмотря на пандемию, строительство скоростной автотрассы М12 "Москва – Казань" идет по графику. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Сегодня у строителей значимое событие – надвижка первой опоры моста через Волгу в Татарстане весом 560 тонн. Это всегда важное событие для любого объекта, почти за сутки будет надвинуто порядка 70 метров", – говорится в публикации.

Хуснуллин отметил, что на М12 ведут работу по переустройству 961 коммуникации. В процессе задействованы более 12 тысяч человек и 4,6 тысячи единиц техники.

Ранее Хуснуллин сообщил, что на строительстве трассы М-12 Москва – Казань, которая должна быть продлена до Екатеринбурга, отражается рост стоимости стройматериалов и недостаток рабочей силы.