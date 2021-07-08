Автотрассу М-12 планируют продлить до Тюмени и Челябинска

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что к сентябрю 2024 года трассу М-12 Москва – Казань – Екатеринбург планируется продлить до Тюмени и Челябинска. Об этом он заявил во время открытия заключительного участка ЦКАД.
"Вот эта наша слаженная работа позволяет нам сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска. То есть мы дойдем уже в 2024 году, причем я считаю, что надо уже к сентябрю заканчивать, когда идет сезон", – приводит его слова ТАСС.
Ранее Владимир Путин открыл для движения заключительный участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Калужского до Симферопольского шоссе. Протяженность данного отрезка дороги составляет 25 километров. Общая протяженность ЦКАД составляет 336,5 километра. Трасса пересекает 13 федеральных автодорог.
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