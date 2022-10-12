Житель Омска ворвался в секс-шоп, похитил игрушки и уснул на крыльце

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Житель Омска разгромил секс-шоп, похитил игрушки для взрослых и заснул на крыльце. Об этом сообщает РИА Новости.

Собственник сети магазинов "Эрос" Сергей Иванов рассказал, что рано утром 31-летний местный житель вломился в один из магазинов на Нефтезаводской улице. Из-за проникновения в помещении сработала сигнализация. Приехавшие сотрудники обнаружили лежавшего на крыльце мужчину.

"Двери магазина были разбиты, по всей видимости, куском бетона. Внутри разбил витрины, стал собирать товар и выбрасывать через окно на улицу. Он ничего не смог унести, отключился. Был в каком-то безумном состоянии. Выбросил множество товаров", – рассказал Иванов.

По словам мужчины, ущерб составил 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил разбойное нападение на магазин интимных товаров в подмосковном Воскресенске. Инцидент произошел на улице Менделеева. Неизвестный зашел в магазин и потребовал отдать ему содержимое кассы, угрожая продавщице ножом. Женщина оказала сопротивление, однако грабителю удалось скрыться с места преступления с деньгами.



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