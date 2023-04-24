СК задержал подозреваемую в убийстве младенца в электричке в Москве

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Сотрудники уголовного розыска задержали женщину, подозреваемую в убийстве младенца в электропоезде на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета (СК) РФ.

Как сообщает ведомство, задержанной является девушка 1998 года рождения.

"В ближайшее время ее доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", – говорится в сообщении.

Мертвого младенца обнаружили в электропоезде на шоссе Фрезер. На теле убитого были зафиксированы следы насильственной смерти.

По факту произошедшего столичный СК возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 ("Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

В ходе расследования выяснилось, что девушка родила ребенка в санузле электрички. После этого, по информации следователей, она убила ребенка и оставила его тело в вагоне поезда.

