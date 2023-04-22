Мужчину арестовали в Подмосковье за убийство женщины и ее дочери семь лет назад

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Суд в Московской области арестовал мужчину по обвинению в убийстве женщины и ее несовершеннолетней дочери в 2016 году. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного управления Следственного комитета (СК) РФ.

По данным следствия, обвиняемый 1976 года рождения совершил убийство в ТНТ Телешово Дмитровского городского округа. Он выстрелил в знакомую из травматического пистолета, а после убил ее семилетнюю дочь.

"После совершения преступления обвиняемый закопал тела на участке и скрылся. С заявлением о безвестном исчезновении женщины и ее ребенка в правоохранительные органы обратились родственники. Обвиняемый был объявлен в федеральный розыск", – говорится в сообщении ведомства.

В ходе допроса мужчина рассказал об обстоятельствах произошедшего и показал место захоронения убитых.

По факту произошедшего мужчину обвиняют в совершении преступления по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Убийство двух лиц, среди которых малолетний ребенок"). Расследование дела продолжается.

До этого в многоквартирном доме Карачаевска было найдено тело 11-летней девочки. По подозрению в убийстве был задержан 16-летний подросток. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ "Убийство малолетнего".

