Подозреваемый в убийстве ребенка подросток арестован в Карачаево-Черкесии

Фото: 123RF/blinow61

Подозреваемый в убийстве девочки 16-летний подросток арестован в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по Карачаево-Черкесской Республике.

Согласно данным ведомства, по ходатайству следователя подростка заключили под стражу в соответствии с пунктом "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").

Следователи города Карачаевска, а также криминалисты управления по оперативном сопровождении сотрудников МВД по КЧР продолжают сбор и закрепление доказательств по данному делу. Расследование дела находится на контроле в центральном аппарате СК.

Накануне Следственный комитет заявил, что тело 11-летней девочки было найдено в многоквартирном доме Карачаевска. Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка по подозрению в убийстве девочки, за которой он следил в момент ее возвращения со школы.

По данным следствия, убийство было совершено с целью изнасилования. В ведомстве уточнили, что подозреваемый уже дал признательные показания.

