21 апреля, 20:37Происшествия
Подозреваемый в убийстве ребенка подросток арестован в Карачаево-Черкесии
Фото: 123RF/blinow61
Подозреваемый в убийстве девочки 16-летний подросток арестован в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по Карачаево-Черкесской Республике.
Согласно данным ведомства, по ходатайству следователя подростка заключили под стражу в соответствии с пунктом "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").
Следователи города Карачаевска, а также криминалисты управления по оперативном сопровождении сотрудников МВД по КЧР продолжают сбор и закрепление доказательств по данному делу. Расследование дела находится на контроле в центральном аппарате СК.
Накануне Следственный комитет заявил, что тело 11-летней девочки было найдено в многоквартирном доме Карачаевска. Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка по подозрению в убийстве девочки, за которой он следил в момент ее возвращения со школы.
По данным следствия, убийство было совершено с целью изнасилования. В ведомстве уточнили, что подозреваемый уже дал признательные показания.
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