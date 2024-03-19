"Покровский рудник" подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте

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Под завалами на месте обрушения горных пород на руднике в Зейском муниципальном округе Амурской области находятся 13 человек. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета "Известия".

Среди них – четверо машинистов погрузочно-доставочных машин, два крепильщика, пятеро машинистов самоходных буровых установок, слесарь и сварщик. АО "Покровский рудник", владеющее шахтой, также подтвердило информацию, что под завалами находятся 13 человек.

По данным источника газеты, согласно предварительной информации, погибших среди них нет. Отмечается, что показания воздуха находятся в норме.

Об обвале горной породы в Амурской области на руднике стало известно около 19:20 по московскому времени 18 марта.

К руднику отправились 25 спасателей МЧС РФ, а через некоторое время в Амурскую область вылетел вертолет ведомства с дополнительными силами и специальным оборудованием.