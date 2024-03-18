До 13 человек находятся под завалами после обвала на руднике в Амурской области

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В результате обвала породы на руднике в Амурской области на связь перестали выходить 13 горняков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"В результате обвала породы на руднике связь отсутствует с 13 горняками", – говорится в сообщении.

В оперативных службах добавили, что в результате произошедшего оказались заблокированы входы в рудник. Обвал на руднике подтвердили власти Зейского района. В беседе с агентством местное правительство также рассказало, что число оказавшихся без связи человек является примерным.

В телеграм-канале МЧС РФ сообщается, что для спасения горняков на место отправили 25 специалистов и 4 единицы техники.

"Сейчас по вентиляционному уклону направлена группа спасателей разреза. Восстанавливается связь, проводится механизированная расчистка транспортного уклона", – следует из заявления ведомства.

Об инциденте на руднике стало известно около 19:20 по московскому времени. Речь шла об объекте, принадлежащем горно-гидрометаллургическому комбинату региона. Во время ЧП там находились более 10 человек.

