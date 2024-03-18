18 марта, 23:40Происшествия
Вертолет Ми-8 МЧС вылетел в Амурскую область, где под завалами в руднике находятся люди
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вертолет МЧС России Ми-8 с 13 спасателями на борту и оборудованием вылетел из Хабаровского края в Амурскую область, где в результате обвала на руднике под завалами могут находиться до 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Борт Ми-8 чрезвычайного ведомства с 13 спасателями МЧС России и специальным оборудованием следует из Хабаровского края", – указано в сообщении.
Дополнительная группировка будет работать в Зейском муниципальном округе на месте обвала горных пород на руднике.
Об обвале горной породы в Амурской области на руднике стало известно около 19:20 по московскому времени 18 марта. Речь шла об объекте, принадлежащем горно-гидрометаллургическому комбинату региона. Во время ЧП там находились более 10 человек.
Сразу после произошедшего к руднику отправились 25 спасателей МЧС РФ. Предполагается, что без связи в шахте остались примерно 13 человек.
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