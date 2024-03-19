Губернатор Приамурья взял на личный контроль ЧП на руднике

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Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что взял на личный контроль ЧП на руднике, где под завалами находятся люди. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Спасательные работы ведутся с первых минут нештатной ситуации, идет механизированная расчистка транспортного уклона, а также работа по восстановлению связи. Ситуацию держу на контроле", – сообщил губернатор.

Орлов подчеркнул, что для спасения людей мобилизованы все силы.

Об обвале горной породы в Амурской области на руднике стало известно около 19:20 по московскому времени 18 марта.

К руднику отправились 25 спасателей МЧС РФ, через некоторое время в Амурскую область также вылетел вертолет ведомства с дополнительными силами и специальным оборудованием. Предполагается, что без связи в шахте остались примерно 13 человек.