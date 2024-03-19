Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 20:00

Происшествия

Новости регионов: склад площадью в тысячу "квадратов" загорелся в Уссурийске

Новости регионов: склад площадью в тысячу "квадратов" загорелся в Уссурийске

Автомобиль загорелся на 6-м км МКАД

Одного из пострадавших детей при обстреле Белгородского района переведут в Москву

Обвал на руднике произошел в Амурской области

Новости регионов: пожар произошел на стройке УрФУ в Екатеринбурге

Новости мира: грузовой самолет Ан-26 разбился в Южном Судане

ДТП с участием такси и внедорожника произошло на улице Марьинский Парк

Новости регионов: режим ЧС ввели на руднике в Амурской области

Няня укусила четырехлетнего ребенка в Москве

Детеныша тюленя спасли из ледяной ловушки в Приморье

В Приморском крае в Уссурийске загорелся склад. Площадь, по данным МЧС, составила более тысячи квадратных метров, частично обрушилась кровля. Пожар начали тушить более 50 человек, задействовано свыше десятка единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Пожар произошел в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. Пострадали восемь человек, трое из них – дети, сообщили в МЧС. Огонь охватил 40 квадратных метров квартиры на пятом этаже. Около 170 жильцов эвакуировались самостоятельно, еще 12 людям потребовалась помощь спасателей. По одной из версий, мог взорваться портативный газовый баллон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика