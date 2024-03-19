Новости регионов: склад площадью в тысячу "квадратов" загорелся в Уссурийске

В Приморском крае в Уссурийске загорелся склад. Площадь, по данным МЧС, составила более тысячи квадратных метров, частично обрушилась кровля. Пожар начали тушить более 50 человек, задействовано свыше десятка единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Пожар произошел в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. Пострадали восемь человек, трое из них – дети, сообщили в МЧС. Огонь охватил 40 квадратных метров квартиры на пятом этаже. Около 170 жильцов эвакуировались самостоятельно, еще 12 людям потребовалась помощь спасателей. По одной из версий, мог взорваться портативный газовый баллон.

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