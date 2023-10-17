Торговля людьми: что известно о задержанной матери 15 детей в Москве

В Москве по подозрению в торговле людьми задержали женщину, воспитывавшую 15 несовершеннолетних детей. По документам пятеро из них значились как родные, однако генетическая экспертиза установила обратное. Кроме того, известно, что при регистрации двух детей в ЗАГС были поданы подложные бумаги. Рассказываем подробности.



Чужие дети

В Москве заподозрили в торговле людьми 47-летнюю женщину, которая воспитывала 15 несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По данным ведомства, самый старший ребенок появился на свет в 2006 году, а младший – в 2019. Семья привлекла к себе внимание после того, как врачи обнаружили в крови семилетнего сына женщины запрещенный при его заболевании препарат. Информацию об этом медики передали в соответствующие органы. В результате было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

В ходе разбирательств женщина предоставила документы, по которым пять детей, рожденных с 2015 года, значились как ее родные. Со слов москвички, трое из них якобы появились на свет с помощью суррогатной матери, а двух младших она родила сама за пределами столицы в 2018 и 2019 годах.





пресс-служба прокуратуры Москвы Однако прокурорами установлено, что в 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не могла рожать детей. При этом факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы.

Также установлено, что при регистрации двух детей в ЗАГС были предоставлены подложные документы. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии". Подозреваемую и ее предполагаемую 44-летнюю соучастницу задержали. Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, дети подозреваемой сейчас находятся с бабушкой и им ничего не угрожает.



"Самая счастливая мама"

Задержанную мать, по данным СМИ, зовут Юлия. В документах на ее пятерых якобы биологических детей поставлен прочерк в графе "отец". Со слов москвички, он трагически умер. Остальные десять детей – приемные, сообщает сайт "Комсомольской правды". Некоторые из них, предположительно, с инвалидностью. По данным источника издания в правоохранительных органах, на каждого ребенка москвичка получала выплаты от города. "Семью нельзя было назвать бедной и до появления детей. У нее есть пара квартир, загородный дом. Все дети содержались в нормальных условиях, питались хорошо. Однако при этом сама женщина частенько уезжала из дома, занималась своими делами. С детьми неотлучно находится няня", – уточнил источник.

Что касается предполагаемой соучастницы москвички, то она якобы руководила в Подмосковье центром помощи женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. "Есть основания полагать, что Юлия именно через этот центр находила женщин, которые не хотели оставить себе новорожденного младенца и передавали ей детей за некое вознаграждение", – пояснил источник.

Вместе с тем семья москвички отрицает ее вину, сообщает РЕН ТВ. Мать Юлии утверждает, что воспитание детей было призванием задержанной. Примечательно, что женщина уже попадала ранее в поле зрения СМИ. В августе 2011 года она давала интервью районной газете "Новокосино". В беседе с журналистом Юлия рассказала, что окончила школу с золотой медалью, а институт – с красным дипломом. На тот момент под ее опекой находились девять детей. В интервью москвичка утверждала, что нельзя быть одновременно хорошим специалистом и матерью, потому она выбрала второе.





из интервью подозреваемой Я сейчас скажу вещь, вероятно, удивительную для многих. Но с появлением каждого нового ребенка сил у меня прибавляется. Новый ребенок – это новые задачи, новые цели. А лучший отдых – это смена занятия.

Женщина отмечала, что у нее еще много сил, поскольку она считает себя "самой счастливой мамой".



Серьезный срок

Обеим подозреваемым грозит лишение свободы, если их вину докажут. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева. По ее словам, в данном случае просматриваются несколько эпизодов, в связи с чем наказание не будет минимальным даже при наличии смягчающих обстоятельств.

Юрист добавила, что только за сделку в отношении несовершеннолетних грозит от трех до десяти лет лишения свободы, а за подлог документов с целью облегчить совершение другого преступления – еще до четырех лет. Окончательное наказание будет вынесено по совокупности.





Алла Георгиева юрист При вынесении приговора суд наверняка учтет признание вины, сотрудничество со следствием, раскаяние подозреваемой, наличие судимостей, характеристики, выводы экспертов и так далее, однако около 5 лет лишения свободы может дать легко. Преступление считается тяжким. Однако, если женщина попросит суд о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, что не противоречит закону, срок может быть меньше.

По мнению специалиста, предполагаемую соучастницу могут наказать не так строго, как главную подозреваемую. Но если следователи выяснят, что руководитель приюта виновна не в одном, а в нескольких эпизодах, то женщине так же грозит длительный срок.

