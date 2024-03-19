Гладков объявил об эвакуации 9 тысяч детей из Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Власти Белгородской области решили вывезти в другие регионы примерно 9 тысяч детей в связи с продолжающимися обстрелами со стороны украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета "Единой России".

По его словам, эвакуация затронет детей, проживающих в Белгороде, Шебекинском округе, Белгородском и Грайворонском районах. Так, 22 марта более 1,2 тысячи детей отправятся в Пензу, Тамбов и Калугу, а далее – в Ставропольский край.

"Система выстроена", – уточнил он.

Гладков напомнил, что за последнюю неделю в связи с обстрелами Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины погибли 16 мирных граждан, а еще 98 пострадали.

Ранее в МЧС назвали фейком сообщения о якобы предстоящей эвакуации жителей Белгородской области. По информации ведомства, жителям с неизвестных номеров поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, оповещают о якобы предстоящей эвакуации. В связи с этим людей призвали доверять только той информации, которая размещена на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

