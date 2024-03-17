Двое детей погибли при пожаре в частном доме под Волгоградом

Фото: МЧС России

Две девочки в возрасте двух и восьми лет погибли при пожаре в частном доме в селе Пимено-Черни Волгоградской области. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, в частном доме находились трое несовершеннолетних без присмотра взрослых. Произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка. Спастись удалось только четырнадцатилетнему подростку, он госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причину пожара. Назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее крупный пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы, где взорвался электросамокат. В результате погибших нет.

До этого крупный пожар произошел в Ярославле. Там загорелся многоквартирный жилой дом на проспекте Ленина. Площадь пожара составила 1400 квадратных метров, из здания были эвакуированы 50 человек. В результате возгорания также никто не пострадал.