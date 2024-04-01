01 апреля, 18:37Происшествия
Пожар в цеху подмосковного завода "Электроизолит" ликвидирован
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар в цеху предприятия "Электроизолит" в Хотькове в Сергиево-Посадском городском округе ликвидирован. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.
Возгорание в Подмосковье произошло 1 апреля, информация о нем поступила в дежурную часть около 16:00. Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установку всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.
Позже спасателям удалось локализовать пожар на 150 квадратных метрах, а спустя время ликвидировать открытое горение. Из горящего здания сотрудники МЧС эвакуировали 10 человек.
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