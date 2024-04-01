Пожар в цеху подмосковного завода "Электроизолит" ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в цеху предприятия "Электроизолит" в Хотькове в Сергиево-Посадском городском округе ликвидирован. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Возгорание в Подмосковье произошло 1 апреля, информация о нем поступила в дежурную часть около 16:00. Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установку всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.

Позже спасателям удалось локализовать пожар на 150 квадратных метрах, а спустя время ликвидировать открытое горение. Из горящего здания сотрудники МЧС эвакуировали 10 человек.