Пожар в ангаре в Ростове-на-Дону локализовали на площади 1 тыс "квадратов"

Видео: телеграм-канал Baza

Спасатели локализовали пожар в ангаре в Ростове-на-Дону на площади 1 000 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, в городе загорелся ангар с легковоспламеняющейся жидкостью, которая находится внутри. К ликвидации возгорания МЧС привлекло 68 специалистов и 23 единицы техники.

Видео: телеграм-канал Baza

Ранее стало известно о пожаре на пляже в парке имени Толстого в Химках. На территории летнего бассейна загорелись деревянные постройки. В связи с сильным ветром огонь быстро распространился.

Также сообщалось о возгорании на Смирновской улице, в доме 4Б. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 200 квадратных метров, а позже ликвидировать. В результате инцидента никто не пострадал, рассказали в МЧС.