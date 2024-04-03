03 апреля, 20:19Происшествия
Пожар в ангаре в Ростове-на-Дону локализовали на площади 1 тыс "квадратов"
По данным ведомства, в городе загорелся ангар с легковоспламеняющейся жидкостью, которая находится внутри. К ликвидации возгорания МЧС привлекло 68 специалистов и 23 единицы техники.
Ранее стало известно о пожаре на пляже в парке имени Толстого в Химках. На территории летнего бассейна загорелись деревянные постройки. В связи с сильным ветром огонь быстро распространился.
Также сообщалось о возгорании на Смирновской улице, в доме 4Б. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 200 квадратных метров, а позже ликвидировать. В результате инцидента никто не пострадал, рассказали в МЧС.
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