Склад с пиломатериалами загорелся в Апшеронске Краснодарского края

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огонь охватил склад с пиломатериалами в Апшеронске Краснодарского края. МЧС РФ сообщило о происшествии в своем телеграм-канале.

"В Апшеронске огонь охватил 1 тысячу квадратных метров двухэтажного склада с пиломатериалами", – говорится в публикации.

В борьбе с огнем задействовали 38 спасателей и 12 единиц техники. В настоящее время возгорание удалось локализовать.

Ранее крупное возгорание произошло на складе в Удмуртии. Тогда огонь также распространился на тысячу "квадратов".

Пожар произошел в здании по производству пакетов. Из него самостоятельно эвакуировались 36 человек. Пожарные не допустили перехода огня на соседние здания. Всего на месте работали более 80 человек и 27 единиц техники.

