Эксперты не ожидают резких колебаний цен на рынке кондитерских изделий в РФ в 2022 году

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Ассоциация предприятий кондитерской промышленности не ожидает резких колебаний цен на рынке кондитерских изделий в 2022 году. Об этом заявил исполнительный директор АСКОНД Вячеслав Лашманкин.

По его словам, в текущем году ожидается умеренная ценовая динамика на кондитерском рынке. Он считает, что этому будет способствовать увеличение предложения продукции российскими производителями.

Эксперт подчеркнул, что повышение цен на кондитерском рынке связано с ростом стоимости ключевых ингредиентов.

"При этом, несмотря на значительный рост производственных затрат, предприятия отрасли сделали все, чтобы не повышать цены в преддверии новогодних праздников, когда наша продукция пользуется повышенным спросом", – цитирует Лашманкина ТАСС.

По данным ассоциации, за последние два года цена выросла на сахар, какао-продукты, муку, тропические масла и другие продукты. Кроме того, увеличилась стоимость упаковки, логистики и других составляющих. По его словам, в прошлом году средний рост цен по всему ассортименту был на уровне общей инфляции.

"Лишь на отдельные продукты цены были увеличены на более значительный процент в очень индивидуальных случаях, например, в случаях с сезонными товарами или в случаях, когда товар (при выводе новинки на рынок) продается по сниженным ценам (фактически в режиме промоакции), после завершения которой товар реализуется по его реальной рыночной стоимости", – заключил глава АСКОНД.

Ранее пять крупнейших производителей кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию с 1 февраля. Речь идет о таких производителях, как "Хлебпром", "Объединенные кондитеры", Mondelez, Ferrero и "Славянка".

"Хлебпром" намерен поднять цены до 23%, "Объединенные кондитеры" – до 18%. Mondelez планирует повысить цены на бисквиты и печенье до 19%, а на шоколад – до 9%. По словам поставщика, подорожание является вынужденной мерой и позволит сохранить качество продукции.

