В Минсельхозе заявили об отсутствии тренда на подорожание кондитерских изделий в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России отсутствует массовый тренд на подорожание кондитерских изделий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

"Несмотря на существенное увеличение издержек из-за удорожания упаковки, тары, сырья, электроэнергии, логистики, транспортных услуг и других составляющих себестоимости, производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что благодаря мерам правительства цены на муку и яйца не превышали инфляцию. Так, стоимость муки за год выросла на 6,5%, а яиц – на 7,7%. При этом в отдельных случаях производители могут пересматривать цены на продукты.

Ранее пять крупнейших производителей кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию с 1 февраля. Речь идет о таких производителях, как "Хлебпром", "Объединенные кондитеры", Mondelez, Ferrero и "Славянка".

"Хлебпром" намерен поднять цены до 23%, "Объединенные кондитеры" – до 18%. Mondelez планирует повысить цены на бисквиты и печенье до 19%, а на шоколад – до 9%. По словам поставщика, подорожание является вынужденной мерой и позволит сохранить качество продукции.

