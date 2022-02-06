Третьяковский проезд украсили ко дню влюбленных

До 14 февраля еще неделя, но романтические фотографии уже можно делать в Третьяковском проезде. Его украсили шарами и соответствующей подсветкой. Многие уже разместили кадры на своих страницах в соцсетях.

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