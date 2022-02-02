Проценко: Москва выстроила эффективную систему борьбы с COVID- 19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в Москве приняты необходимые меры для преодоления новой волны распространения коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам специалиста, в большинстве случаев лечение возможно на дому, поскольку болезнь при "Омикрон"-штамме коронавируса протекает легче, чем при "Дельте".

"Система медпомощи таким пациентам отлажена, и, я думаю, вводить какие-то дополнительные ограничения нецелесообразно. Сейчас все, что мы имеем, я бы назвал ограничениями здравого смысла", – заявил Проценко.

Главврач больницы в Коммунарке подчеркнул, что в Москве также четко выстроена и отлажена работа амбулаторного звена здравоохранения. В настоящий момент наибольшая нагрузка ложится на поликлиники.

"Диагностика начинается буквально с порога, отдельный вход, пациенты в зависимости от результата теста разводятся по разным этажам, привлечен дополнительный персонал, тут же выдаются лекарства. Плюс новые возможности – аудиоконсультации, электронные больничные, много новых фишек, которые быстро внедрены и уже работают", – объяснил Проценко.

В настоящий момент в Москве реализованы сразу несколько мер по борьбе с распространением коронавируса. В частности, для граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена самоизоляция, а организациям рекомендовано перевести не менее 30% работников на удаленку. Кроме того, в столице сохраняются масочный режим и запрет на проведение публичных массовых мероприятий.

В городе также развернута сеть центров экспресс-тестирования на COVID-19. Пройти процедуру можно как в общественных местах, так и в центрах госуслуг "Мои документы". Дополнительно усилена служба 122, звонки на горячей линии принимают шесть тысяч операторов.

С ноября 2021 года возобновилась акция помощи москвичам старшего возраста #МыВместе. К акции в совокупности присоединились более 23 тысяч волонтеров, с помощью которых было выполнено 48 тысяч заявок от горожан.

В помощь пациентам с коронавирусом в Москве запущен телемедицинский центр. Эта структура работает с марта 2020 года, причем круглосуточно и без выходных. Ежедневно консультации проводят почти 200 врачей.

Ранее на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве России Сергей Собянин рассказал, что система здравоохранения в столице справляется с нагрузкой. Он также отметил, что на 40% удалось сохранить плановую помощь.

