Мурашко заявил об изменениях в ОМС из-за роста числа пациентов с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в программе обязательного медицинского страхования (ОМС) подготовлены изменения из-за роста числа амбулаторных пациентов с коронавирусом.

Он пояснил, что изменения предусматривают приостановку плановой медицинской помощи с сохранением жизненно важных направлений в амбулаторных условиях. Министр подчеркнул, что в помощь были разработаны телемедицинские консультации с врачами.

"При этом неотложная и экстренная помощь в полном объеме оказывается", – сказал Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

Ранее в Москве временно закрыли плановую госпитализацию в детские больницы на фоне распространения коронавируса. Сообщалось, что за две недели, предшествующие 26 января, число заболевших коронавирусом детей выросло в 14 раз – с 2 тысяч в неделю до 28, а число госпитализаций увеличилось в 10 раз – 120 детей в сутки.

Позже в столичном Депздраве объяснили, что данное решение не распространяется на ситуации, когда ребенку требуется экстренная помощь или его болезнь не позволяет отложить лечение.

