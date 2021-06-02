Более 1 тыс мигрантов незаконно зарегистрировали в двух хостелах Москвы

Фото: depositphotos/kalinovsky

Более тысячи мигрантов были незаконно зарегистрированы в двух столичных хостелах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные незаконно поставили на миграционный учет в хостеле на улице Радио 173 иностранных гражданина. А в другом хостеле, в Елоховском проезде, аналогичным образом поставлены на учет 854 мигранта", – говорится в сообщении.

Правоохранители начали проверку по обоим эпизодам.

Ранее замминистра внутренних дел России Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, находящимися на территории РФ, чтобы они не оказались выдворены из страны.

По его словам, в России много граждан из стран СНГ находятся незаконно.