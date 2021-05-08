Россия сделает все, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин заявил, что Россия поспособствует тому, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно. Данный вопрос лидер РФ затронул на встрече в Москве с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По словам Путина, тема трудовых мигрантов является важной.

"Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики", – приводит ТАСС слова Путина.

Ранее президент поручил правительству до 1 сентября разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке иностранцам-финалистам "Россия – страна возможностей". Срок исполнения – 1 сентября текущего года.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал значительное сокращение количества мигрантов на территории России за последний год. По его словам, именно мигрантов не хватает для реализации множества амбициозных проектов.

