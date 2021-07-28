В Москве задержаны подозреваемые в незаконной постановке на учет 80 мигрантов

11:39
Фото: УВД по ЮЗАО
Полицейские задержали в столице троих мужчин, которых подозревают в незаконной постановке на миграционный учет по месту пребывания 80 иностранцев. Об этом говорится на сайте "МВД Медиа".
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции были задержаны трое граждан в возрасте от 44 до 56 лет по подозрению в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания", – говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, злоумышленники от имени юрлиц под видом трудоустройства иностранцев организовывали за деньги их незаконное пребывание в России.
Обыски прошли в жилищах подозреваемых и в хостеле на Ореховом бульваре, где осуществлялась фиктивная постановка на учет. В ходе мероприятий были обнаружены паспорта, бланки миграционного учета, миграционные карты, печати и другие документы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что для пребывания в России мигранты должны будут получить единый документ с электронным носителем.
Для этого иностранцам потребуется пройти дактилоскопию и медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие наркомании и инфекционных заболеваний. Кроме того, им будет необходимо уплатить госпошлины и оформить личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
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