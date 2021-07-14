В Кремле заявили, что не видят проблем в РФ в миграционной сфере

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Кремль не наблюдает проблем в России в миграционной сфере. В эпизоде с дракой в столичных Кузьминках разберутся правоохранительные органы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Не фиксируем проблем в этой сфере, кроме текущих, обычных, бытовых, которые есть в любой точке земного шара. Это первое. Второе – конечно, это инцидент, в котором должны реагировать и реагируют органы охраны правопорядка, они выполняют свою работу", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, привлекла ли внимание Владимира Путина драка с участием иностранцев у метро "Кузьминки" и наблюдает ли администрация президента какие-либо проблемы в сфере миграции.
Ранее драку с участием сотен мигрантов, которая произошла в столичных Кузьминках, осудил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он назвал такие эпизоды недопустимыми и отметил, что иностранцы обязаны уважать российские законы и традиции. Также Толстой выразил уверенность, что полиция установит все подробности произошедшего и привлечет виновников драки к ответственности.
"Московский патруль": полиция выясняет обстоятельства драки с 200 участниками
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