В столичном транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима

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В общественном транспорте Москвы усилили проверки соблюдения антиковидных мер на фоне распространения "Омикрона", сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов РИА Новости.

"Число контролеров, которые осуществляют круглосуточный контроль за ношением масок в транспорте, увеличено на 50%", – сказал Султанов, добавив, что также на рейды направят инспекторов из других подразделений.

Султанов уточнил, что за соблюдением мер в метро, МЦК, МЦД, автобусах, трамваях и на вокзалах будут следить порядка 700 контролеров. Усиление проверок, по его словам, необходимо для исключения случаев, когда пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок.

"Мы призываем граждан с уважением относиться к здоровью друг друга и соблюдать профилактические меры в транспорте: правильно носить маску, полностью закрывая нос и рот. Эти простые правила способствуют сдерживанию вируса и препятствуют росту заражений", – добавил Султанов.

Ранее начальник Главконтроля Евгений Данчиков сообщил, что в Москве усилили проверки соблюдения санитарных мер в ТЦ, магазинах, ресторанах, кафе, барах, ночных клубах и концертных залах. Также работодателей столицы выборочно проверят на соблюдение указа мэра об обязательном переводе на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.

