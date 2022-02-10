Психолог рассказала, как одиноким людям встретить День святого Валентина

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Педагог-психолог, эксперт по семейным отношениям Мила Левчук рекомендовала одиноким людям не погружаться в контекст Дня святого Валентина и не завидовать влюбленным.

В беседе с "Мослентой" эксперт пояснила, что на одиноких людей в этот день оказывают сильное влияние реклама в социальных сетях, фотографии подарков и цветов. Однако Левчук обратила внимание на то, что 14 февраля является обычным днем, человек просто меняет свои ожидания о нем.

"Вспомните, каким был этот день до того, как вы узнали, что он какой-то особенный", – сказала психолог, отметив, что праздник также можно посвятить самому себе.

Левчук посоветовала побаловать себя вкусной едой, посмотреть фильм и купить себе подарок.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что в этом году в преддверии Дня всех влюбленных цены на цветы вырастут почти на 10%.

