Врач объяснила, почему при влюбленности ощущаются "бабочки в животе"

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Ведущий научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева объяснила РИА Новости, почему при влюбленности ощущаются "бабочки в животе".

По словам эксперта, это связано с реакцией нервной системы и увеличением гормонов радости, которые приводят к притоку крови к органам брюшной полости. Она отметила, что такое ощущение может возникать как от прямых факторов, так и от воспоминаний.

Шереметьева добавила, что на влюбленность влияют и другие гормоны, в том числе тестостерон, эстроген, окситоцин, дофамин, адреналин, серотонин и вазопрессин. Тестостерон и эстроген отвечают за сексуальное влечение, окситоцин связан с объятиями и доверием и вызывает желание поцеловать.

Кроме того, в начале отношений у пары вырабатывается дофамин и адреналин, которые вызывают положительные эмоции и мурашки по коже при виде партнера. Если речь идет о зрелой любви, то в силу вступает вазопрессин, отвечающий за привязанность.

Ранее педагог-психолог, эксперт по семейным отношениям Мила Левчук рекомендовала одиноким людям не погружаться в контекст Дня святого Валентина и не завидовать влюбленным.

Эксперт пояснила, что на одиноких людей в этот день оказывают сильное влияние реклама в социальных сетях, фотографии подарков и цветов. Однако Левчук обратила внимание на то, что 14 февраля является обычным днем, человек просто меняет свои ожидания о нем.

