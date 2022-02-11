Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Пассажиры московского метро смогут бесплатно отправить валентинки. Акция в честь Дня святого Валентина будет проходить с 11 по 14 февраля.
"Подходите к стойкам "Живое общение", пишите о самом главном, заполняйте адрес и опускайте открытку в специальный ящик. Тираж – пять тысяч. Любите, а мы поможем рассказать о вашей любви", – говорится в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
Уточняется, что акция запущена совместно с Почтой России.
Ранее в Ассоциации российских флористов спрогнозировали подорожание цветов почти на 10% к 14 февраля. Там объяснили, что в Россию цветы поступают из Европы, где широко отмечается День святого Валентина, поэтому в связи с праздником цены устанавливаются завышенные.
Пассажиры московского метро смогут отправить бесплатные валентинки
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