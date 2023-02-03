Москвичи чаще других не готовы встречаться с иногородними – исследование

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичи чаще прочих россиян не готовы рассматривать в качестве вторых половинок жителей других регионов РФ. Об этом говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое было проведено специально для Москвы 24.

В опросе приняли участие более 5 000 респондентов старше 18 лет из всех регионов России. 62% опрошенных рассказали, что состоят в отношениях. При этом 63% из них нашли партнера в родном городе.

Некоторым участникам опроса приходилось менять место проживания ради любви. Об опыте переезда в другой город вслед за второй половиной сообщили 25% респондентов.





из исследования сервиса "Работа.ру" 42% участников исследования отметили, что готовы рассматривать в качестве пары жителей неродных городов. Почти четверть опрошенных (24%) указали, что ищут любовь только в своем городе, а для 34% респондентов город не важен. Интересно, что москвичи чуть чаще жителей других регионов не готовы рассматривать в качестве вторых половинок иногородних.

На вопрос о готовности встречаться с выходцами из других российских городов 25% респондентов из Москвы ответили отрицательно. Опрошенные из Санкт-Петербурга настроены чуть менее категорично – 23% не хотят таких отношений. Участники исследования из других городов еще более непритязательны. Из них только 20% ответили на соответствующий вопрос "нет".

При этом город проживания не имеет значения для большего числа респондентов (37%), которые сами не живут в столице и Санкт-Петербурге. Среди москвичей 33% опрошенных признались, что им без разницы, какая прописка у второй половины. В Санкт-Петербурге 34% участников исследования придерживаются такого мнения.

Ранее был назван минимальный возраст, с которого женщинам имеет смысл вступать в брак. По мнению кандидата психологических наук, доцента факультета психологии МГУ Сергея Молчанова, необходимая для семейной жизни зрелость обычно достигается в 25–27 лет. Если у женщины в этом возрасте есть вторая половинка, то это оптимальная ситуация, полагает эксперт.



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