Названы семь привлекающих мужчин женских черт

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Умение наслаждаться жизнью в моменте, улыбка на лице и уверенность в себе значительнее всего привлекают в мужчин в представительницах женского пола, сообщает Life.ru.

"Если мужчина заметил огонек в глазах женщины или, наоборот, глубокую печаль, ему будет невероятно интересно, а что привело такую невероятную внешне женщину к столь ярким эмоциям. Поэтому стрелять глазками можно не только флиртуя, но и мельком посматривать на мужчин, проходя мимо", – говорится в сообщении.

Мужчины также обращают внимание на ухоженность женских волос, а их цвет и форма должны гармонировать с образом женщины.

Кроме того, важность представляет и фигура, при это необязательно быть исключительно худой, так как предпочтения у разных мужчин могу отличаться. Отмечается, что в образе должны быть подчеркнуты достоинства.

Представители мужского пола также смотрят на подачу женщины, ее походку, которая должна быть грациозной. "Мужчина вряд ли обернется вслед женщине, которая неуверенно перешагивает с ноги на ногу и шатается на каблуках. Пускай даже дама очень эффектно выглядит. Зато представители противоположного пола точно не смогут пропустить мимо особу, что "плывет" сквозь толпу. Ее движения уверенные и несуетливые, плавные и грациозные", – отмечается в материале.

Ранее исследование сервиса "Работа.ру" показало, что женщины в России назвали интеллект наиболее привлекательным качеством мужчин. Такой вариант ответа выбрали 68% опрошенных.

Еще в 64% случаев респондентки выбирали честность и верность, в 52% – хорошее чувство юмора. Также высок процент женщин, которые ценят добродушие и открытость мужчины – 49% участниц опроса выбрали этот пункт.

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