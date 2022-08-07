Российские женщины считают интеллект самым привлекательным в мужчинах – исследование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Женщины в России назвали интеллект наиболее привлекательным качеством мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
Такой вариант ответа выбрали 68% опрошенных. Еще в 64% случаев респондентки выбирали честность и верность, в 52% – хорошее чувство юмора. Также высок процент женщин, которые ценят добродушие и открытость мужчины – 49% участниц опроса выбрали этот пункт.
Примечательно, что лишь 33% женщин заявили, что хотят иметь партнера, который занимается спортом и следит за собой. Почти столько же – 32% – указали на важность качественного образования своего мужчины.
Авторы исследования дополнительно опросили 4 тысячи россиян и составили рейтинг городов, где, по мнению респондентов, живут перспективные холостые мужчины. В перечень вошли Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург, набравшие последовательно 44, 40 и 39% голосов.
Ранее пластический хирург Тигран Алексанян рассказал о наиболее популярных операциях, за которыми обращаются мужчины. Так, востребованы процедуры по пластике носа с исправлением перегородки, а также подтяжка кожи век.
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