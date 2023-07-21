Правкомиссия одобрила продажу сети Decathlon российскому владельцу франшизы Mango

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Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила проведение сделки по продаже французской сети Decathlon в России. Отмечается, что в состав сети входят 36 объектов. Ее передадут компании ООО "АРМ". Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что французская сеть будет передана владельцу другой франшизы – Mango.

"Документы по продаже активов "Декатлон" в России действительно были внесены в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями и рассмотрены на этой неделе, сделка одобрена", – заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Он добавил, что новый владелец, после совершения сделки, обязан открыть все 35 торговых точек и создать порядка 1,4 тысячи новых рабочих мест. Еще один объект – это склад "Декатлона".

В январе этого года СМИ сообщали, что французская сеть Decathlon решила продать свой бизнес в России.

Некоторые источники говорили, что компания рассчитывает продать весь бизнес целиком. Другие же заявляли, что Decathlon может отдельно продать принадлежащую сети недвижимость.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявлял, что российские активы французской сети может купить "Спортмастер".

В середине июня Decathlon начала поиск покупателя бизнеса. По словам Евтухова, продажа бизнеса по частям мы не рассматривалась.

Компания Decathlon сообщила о приостановке деятельности на территории России 29 марта прошлого года.



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